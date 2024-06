Homem que deixou ex-namorada inválida é condenado a 18 anos de cadeia em Paiçandu

O Tribunal do Júri de Maringá (Noroeste) condenou a 18 anos e 8 meses de prisão um homem de 34 anos denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por tentativa de feminicídio.





Segundo o MPPR, o crime ocorreu em 7 de setembro de 2019, em Paiçandu (município da comarca de Maringá), quando o réu, agora condenado, agrediu a namorada por ciúmes. Depois de dar uma mordida no rosto dela, agrediu-a com socos e pontapés na cabeça. Só não conseguindo concluir o homicídio porque a vítima foi imediatamente socorrida. A mulher, em consequência da gravidade dos ferimentos, segue desde então em estado vegetativo.





O Conselho de Sentença acolheu as teses do Ministério Público e considerou as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil, uso de meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além de afastar as teses da defesa de desclassificação para lesão corporal gravíssima, desistência voluntária e violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.





O réu já estava preso e não pode recorrer da sentença em liberdade, permanecendo detido para cumprimento da pena.





O processo é o de número 0006806-81.2019.8.16.0190.