IAT orienta população sobre cuidados com animais vitimados por incêndios florestais

“A orientação também vale no caso de algum animal silvestre entrar em alguma residência. Além disso, é importante manter bichos de estimação distantes nessas situações”, explica o chefe do IAT em Cianorte, Marcelo Aparecido Marques. O município no Noroeste do Estado foi um dos mais afetados pelas queimadas.

Ao avistar um animal ferido pelo fogo, por exemplo, a recomendação é manter distância do bicho e acionar imediatamente o escritório regional do IAT mais próximo. Os técnicos do Instituto saberão como garantir que o animal receba os tratamentos necessários.

O período com tempo seco e incidência de incêndios florestais no País, além de causar danos à vegetação, prejudica a fauna silvestre, com o fogo causando ferimentos aos animais e destruindo habitats. Assim, não é incomum que a população encontre animais feridos e confusos em áreas próximas de focos de incêndios.





INCÊNDIOS

Nos últimos dias, o IAT ajudou a conter diversos incêndios florestais no Estado. As situações foram registradas no Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais; na Floresta Estadual Metropolitana, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba; em um conjunto de fazendas que constitui uma APP (Área de Preservação Permanente Ecológica) em Maria Helena, no Noroeste; no Parque Nacional Ilha Grande, em Icaraíma e Alto Paraíso, no Noroeste; e no entorno do Parque Municipal Cinturão Verde, em Cianorte.





De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, foram registradas 956 ocorrências de incêndio em vegetação em 135 municípios do Estado desde o dia 19 de agosto.





A orientação para quem avistar um foco de incêndio é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193, também se afastando da área para evitar acidentes. Durante a ligação, forneça o máximo de detalhes possível sobre o local e as condições do incêndio, para facilitar a atuação dos profissionais.