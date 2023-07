IDR-Paraná analisa impacto das chuvas em junho na produção agrícola

Junho de 2023 foi um mês em que predominou pouca chuva e concentrada em poucos dias na maior parte das regiões do Paraná. A precipitação ocorreu em apenas dois períodos: de 11 a 15 e de 21 a 23 - nesse último restrito à metade Sul do Estado. A média estadual de precipitação no mês foi de 97,4 milímetros (mm), frente à média histórica de 117,1 mm. Os dados são do Boletim Agrometeorológico do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Emater- Iapar).





Segundo o boletim, observa-se que a precipitação ficou abaixo ou próxima da histórica em todas as regiões. O déficit se destacou na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), Oeste, Sudoeste, Centro e Sul paranaense. Nas demais regiões as chuvas permaneceram bem próximas das médias históricas.

As temperaturas máximas e mínimas de junho apresentaram grande variabilidade, muitas vezes dentro do mesmo município, não ocorrendo um padrão predominante. Em Fernandes Pinheiro, por exemplo, a temperatura máxima ficou 0,9ºC acima da média histórica, enquanto a temperatura mínima registrada foi 0,8ºC abaixo da média histórica.





Na média, a temperatura máxima do mês de junho no Paraná foi 22,3ºC, enquanto a média histórica é 22,2ºC. A temperatura mínima foi 11,3ºC e a média histórica é 11,7ºC.





Quanto à ocorrência de geadas e ondas de frio, houve apenas a atuação de uma massa polar de fraca intensidade no período de 17 a 20 de junho provocando geadas leves e moderadas restritas ao Sul do Paraná.





Com relação à agricultura, de maneira geral o clima favoreceu as culturas, que se desenvolveram dentro da normalidade.