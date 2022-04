Indústria paranaense cresceu 1,3% em fevereiro, diz IBGE

A indústria paranaense cresceu 1,3% em fevereiro deste ano, em compração com janeiro. Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta sexta-feira (8). No mesmo período, outros dez locais pesquisados pelo instituto apresentaram variação positiva. A média nacional ficou em 0,7%. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Com esse índice, o Paraná alcançou crescimento acumulado de 7,5% nos últimos doze meses, considerando o período de março de 2021 a fevereiro de 2022. Esse é o terceiro maior aumento do País, atrás apenas de Amazonas (8,9%) e Minas Gerais (8%). A média nacional nesse recorte é de 2,8%. Continua depois da publicidade

Setorialmente, os principais impactos positivos nesses doze meses foram máquinas e equipamentos (44,8%), automóveis, reboques e carrocerias (28,6%), produtos de madeira (20,5%) e produtos de minerais não-metálicos (8,9%). No mês, os principais motores do crescimento foram fabricação de bebidas, veículos automotores e máquinas e equipamentos.

Na comparação com fevereiro de 2021, a indústria paranaense apresentou recuo de 0,9%, dentro da tendência nacional, que registrou redução de 4,3%. Oito dos 15 locais pesquisados tiveram taxas negativas. No acumulado do ano, o resultado estadual aponta recuo de 2,7%, ante queda de 5,8% na junção de todas as unidades federativas.

STATUS DA INDÚSTRIA

Continua depois da publicidade

A indústria paranaense cresceu 9% em 2021, em retomada do período da crise provocada pela pandemia, com um dos maiores indicadores do Brasil. Atualmente, a produção mantém certa estabilidade, impactada pelas variações nos preços dos insumos e pela inflação - 11,3% nos últimos doze meses.

Antes da chegada do coronavírus, a indústria estadual crescia a taxas próximas de 5%, com forte influência da expansão produtiva da agroindústria, que, por sua vez, havia sido favorecida por uma safra agrícola recorde na temporada 2019/2020.

Segundo o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), a inflação, a política monetária, a dinâmica da dívida pública, o nível do endividamento familiar e empresarial e o comportamento do emprego e dos salários, entre outras questões nacionais, determinarão fortemente o desempenho da atividade manufatureira estadual neste ano. Esse cenário ainda pode sofrer impacto dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Mesmo assim, a projeção é de manutenção do crescimento do setor.

CENÁRIO NACIONAL