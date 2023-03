Inscrições abertas: Paraná vai contratar 16 servidores para a Polícia Científica

O Paraná vai contratar 16 novos servidores para atuar na Polícia Científica em todo o estado. São oito vagas para Auxiliar de Perícia e oito para Auxiliar de Necropsia do QPPO (Quadro Próprio dos Peritos Oficiais). As inscrições, que já estão abertas, poderão ser feitas até às 23h59 do dia 30 de março.





A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.323,44, além de R$ 600,00 de auxílio alimentação. Os candidatos devem ter nível médio técnico e as vagas estão distribuídas entre cinco regiões do Paraná: Capital e Litoral, Centro-Leste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste.

“A abertura do concurso público é uma das fases mais importantes para o futuro da Polícia Científica e qualidade do serviço entregue à população, pois é o instrumento de seleção dos novos profissionais, que terão a missão de iluminar os caminhos daqueles que buscam a verdade e a justiça pela ciência”, disse o diretor-geral da Polícia Científica, Luiz Rodrigo Grochocki.





Para o presidente da comissão do concurso e diretor de Operações da Polícia Científica, Ciro Pimenta, a entrada de novos servidores vai trazer benefícios à população. “O concurso é de extrema importância para a Polícia Científica, pois os profissionais que vão ser contratados poderão contribuir de maneira direta e efetiva para o sistema de justiça, de modo que a instituição consiga entregar laudos periciais em menor tempo e com maior qualidade. Além disso, o certame demonstra a valorização do Governo do Estado do Paraná para com a PCP”, ressaltou.

O concurso contará com sete fases, iniciando com uma prova objetiva e uma prova de redação. As demais vão abranger teste de aptidão física, avaliação psicológica, visita técnica, investigação social, avaliação de títulos e avaliação médica.





O objetivo é atrair profissionais qualificados para o quadro de servidores, de modo que tenham condições de contribuir para a melhoria técnica e o desenvolvimento da instituição, o que vai se refletir no oferecimento de um serviço de alta qualidade para a população paranaense.





A inscrição custará R$ 120. A primeira fase, que conta com prova objetiva e a prova de redação, será aplicada no dia 7 de maio, nas cidades de Curitiba, Londrina e Cascavel.