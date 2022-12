Inscrições do novo PSS para professores da educação profissional terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (7), às 18h, o prazo de inscrição para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) da Educação Profissional, válido para o ano letivo de 2023.





Destinado às contratações temporárias de várias funções, em especial para professores de cursos técnicos da rede estadual de ensino em diversos municípios, o PSS já passou dos 35 mil inscritos.

As vagas, além da Educação Profissional, são para professores e pedagogos em escolas indígenas, quilombolas e itinerantes; tradutores e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais); professores para o Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas) e também para o Dancep (Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná).





As inscrições, que ocorrem exclusivamente pelo site www.pss.pr.gov.br, são gratuitas e o processo seletivo – diferente do já realizado neste ano pela Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) para professores e pedagogos da Educação Básica e da Educação Profissional – é livre de provas objetivas e didáticas.

Desta vez, a seleção dos profissionais será mediante prova de títulos: escolaridade e aperfeiçoamento profissional, além de tempo de serviço.





Para a Educação Profissional, por exemplo, é necessário ter diploma de licenciatura plena ou de graduação/habilitação (bacharelado/tecnologia) na respectiva área de inscrição.

Entre as principais áreas de atuação estão Administração, T.I (Desenvolvimento de Sistemas), Agronegócio, Gestão Industrial (Planejamento e Controle de Produção), Enfermagem, Farmácia e Estética.

As diferentes escolaridades obrigatórias e pontuações para os diferentes processos de seleção estão detalhadas no Edital nº 70/2022, bem como os locais de atuação. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais, com remuneração que chega a R$ 5.545,86 (incluindo gratificação e vale-transporte).







Para mais informações acesse o guia de inscrição com o passo a passo para cadastro no site e as principais dúvidas do processo seletivo.





A classificação provisória está prevista para ser divulgada a partir do dia 14 de dezembro no site da Seed-PR, com a classificação final prevista para o dia 21 deste mês.