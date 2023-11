Itaipu seleciona municípios que vão dividir recursos de R$ 931 milhões

A Itaipu Binacional divulgou nesta segunda-feira (6) a lista com os municípios que tiveram propostas aprovadas no Processo de Seleção 01/2023, uma das iniciativas do Programa Itaipu Mais que Energia.





Dos 434 municípios da área abrangida pelo Programa, 430 estão elegíveis para receber recursos para investir em projetos alocados em quatro diretrizes: Saneamento Ambiental; Energias Renováveis; Manejo de Água e Solo; e/ou Obras Sociais, de Infraestrutura e Comunitárias.



Publicidade

Publicidade





Ao todo, serão investidos R$ 931.383.638,86 em 395 municípios do Paraná (apenas Colorado, Nova América da Colina, Itambé e Santa Mônica ficaram de fora) e 35 do Mato Grosso do Sul.





Londrina apresentou projetos para a revitalização do Parque Arthur Thomas e para a pavimentação de trechos da Estrada do Limoeiro. A reportagem fez contato com a prefeitura e com a Itaipu para obter detalhes sobre os projetos aprovados, mas não obteve retorno.

Publicidade





Foram cadastrados 2.405 projetos, num total de pedidos que ultrapassou os R$ 2,4 bilhões. Para definir as contempladas, foram aplicados critérios técnicos previamente especificados nos editais e, em caso de dúvidas, os municípios foram procurados para esclarecimentos.





A lista de municípios contemplados está disponível no site. Após a aprovação da documentação pela Caixa Econômica Federal, a lista completa de projetos aprovados será divulgada ao público.

Publicidade





O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, que está em Montevidéu para a Semana da Energia 2023, participou por meio de videoconferência e destacou o trabalho realizado pelos técnicos da Binacional.





“Contamos com o trabalho árduo de mais de 100 profissionais especializados. Eles se dedicaram de corpo e alma a esse trabalho, avaliaram tecnicamente todos os projetos inscritos e foram a campo ver de perto as iniciativas das prefeituras paranaenses e do Mato Grosso do Sul”, disse.





O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, reforçou a atuação da Itaipu, alinhada às políticas socioambientais do Governo Federal. “O Programa Itaipu Mais que Energia vai além de trazer benefícios para esses municípios. É uma contribuição para a humanidade, estimulando boas práticas, especialmente em relação ao cuidado com o meio ambiente”, afirmou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: