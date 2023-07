Jornalista Gil Rocha morre, aos 63 anos, em Curitiba

O jornalista Gil Rocha, diretor de jornalismo da Rádio CBN Curitiba, morreu na noite de ontem aos 63 anos, após um procedimento cirurgico no coração.







Natural de Siqueira Campos, Gilberto Rocha Manuel e ra formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina e iniciou a carreira na TV Coroados, afiliada da Globo em Londrina.

Em 1985 foi transferido para Curitiba, desde então atuava na TV Paranaense. Foi repórter esportivo em quase todo este período, além de apresentar por cinco anos o dominical "Camisa 12", na década de 2000. Neste período foi gerente de esportes da RPC, além de reporter em transmissões nacionais da Globo e apresentador do Globo Esporte no Paraná.





Em 2010, passou a comentar jogos transmitidos pela RPC TV. Além da TV, colaborou por muitos anos com a Rádio Paiquerê de Londrina, fazendo quatro das cinco Copas do Mundo que cobriu. Reportou pela Globo os dois títulos brasileiros do futebol paranaense (Coritiba em 1985 e Atlético em 2001).

Desde novembro de 2021, Gil Rocha comandava o jornalismo da CBN Curitiba a convite do diretor e amigo pessoal, Amarildo Lopes. Além de diretor, apresentava o CBN Esportes. Na TV, apresentava o CNT Esportes também na capital paranaense.





Gil Rocha era casado com a jornalista da RPC, Ana Zimmermannn e tinha três filhos.





O sepultamento será neste sábado, dia 1º de julho, às 16 horas no Cemitério Jardim da Paz em Curitiba.