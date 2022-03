Jovem de 17 anos morre em confronto com a PM em Jataizinho

Um jovem de 17 anos morreu e outro de 18 anos ficou gravemente ferido em um confronto com a PM (Polícia Militar) em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta terça-feira (8). Segundo a polícia, as vítimas eram traficantes de drogas e teriam atirado contra os agentes durante uma abordagem.

De acordo com o relatório da PM, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas) recebeu informações de que dois homens estariam traficando drogas em um endereço na rua Minas Gerais, no bairro Vila Frederico, em Jataizinho.

Os agentes foram ao local e, após uma varredura no quintal, encontraram a porta da casa totalmente aberta. Ao tentarem entrar na casa, os PMs teriam sido recebidos com tiros de uma submetralhadora caseira, utilizada pelo jovem de 17 anos. A polícia, então, teria respondido com disparos, que atingiram o adolescente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Ao mesmo tempo, um segundo grupo de policiais entrou em outro cômodo da casa, onde encontrou o jovem de 18 anos, que também portava uma arma de fogo. De acordo com a PM, ele teria apontado o revólver contra os agentes, que responderam com mais tiros. O jovem foi atingido pelos disparos, mas foi socorrido a tempo pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Ele foi levado a um hospital em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) e, posteriormente, transferido à Santa Casa de Londrina. O estado de saúde dele não foi divulgado.





Segundo a PM, as armas utilizadas pelos jovens foram apreendidas, assim como 17 munições. Os agentes também apreenderam 24 pedras de crack, 24 pinos de cocaína e R$ 13,00 em dinheiro trocado, que foram encontrados na residência. As identidades das vítimas não foram divulgadas.