Decretadas prisões e nulidade de depoimentos após MPPR e PC em Palmital descobrirem indícios de coação de testemunhas

Em Palmital (Centro-Oeste), a partir de atuação conjunta do MPPR (Ministério Público do Paraná) e da PC (Polícia Civil), foi decretada pelo Judiciário a prisão de quatro pessoas pela prática, em tese, do crime de coação no curso do processo e a nulidade de depoimentos em uma ação penal que trata do crime de estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente.





Na instrução dos autos, conforme o MPPR, a autoridade policial verificou que a vítima, familiares dela e testemunhas teriam sido coagidas para alterarem a verdade dos fatos. Ciente disso, o MPPR oficiou pela declaração da nulidade e retirada das provas ilícitas, pedido deferido pelo Judiciário.

Foi verificado que o réu na ação penal e três familiares dele teriam sido responsáveis pela coação, sendo decretada a prisão preventiva de todos para garantir a ordem pública a resguardar a instrução criminal do caso.





Nesta semana, três dos suspeitos foram presos. Um deles está foragido. O processo tramita sob sigilo.