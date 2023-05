Mãe pede ajuda para encontrar filho desaparecido há quase seis anos

"Ele tinha 2 anos e 9 meses. Meu esposo saiu e eu achei que o Luiz tinha ido com ele. Eu estava terminando de lavar roupa e minhas filhas estavam na sala assistindo TV. O Luiz ficou na rampa que dava acesso à casa onde morávamos brincando com uma pipa de folha de caderno e uma latinha com linha enrolada", relembra a mãe.

Ela também conta que a brincadeira era a preferida do menino, que sempre se diverdia junto com o pai, mas que, devido a um mal-entendido, ficou sozinho por alguns minutos.





"A minha filha mais velha foi a última que viu ele [sic]. Ela foi lá fora e chamou ele [sic] para entrar para dentro de casa e ele não quis, porque estava brincando. Ele amava brincar com pipa. Nesse dia ele ficou o dia todo com meu esposo empinando pipa na rua. Passou de uns 15 a 20 minutos e meu marido voltou perguntando do Luiz. Eu perguntei se o Luiz não tinha ido com ele e ele disse que o Luiz tinha ficado brincando. A partir daí, já começamos a procurar e, não encontrando, liguei para a polícia", diz.

