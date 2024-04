Maior núcleo genético de suínos da América Latina começa a comercializar animais

O maior núcleo genético de suínos da América Latina, localizado em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, o Gênesis, da Agroceres PIC, celebra a chegada dos primeiros suínos reprodutores de elite neste mês de abril.





Ao todo, mais de 1.000 animais serão comercializados inicialmente nos mercados brasileiro e sul-americano.



Para o povoamento do núcleo localizado em Paranavaí, foram realizadas cinco importações, com volume superior a 4 mil animais de elite.





O Núcleo Genético Gênesis foi inaugurado em Paranavaí em 10 de março de 2023. Trata-se do maior investimento de história da Agroceres PIC desde que implantou seu primeiro núcleo genético no país, em 1977.

REPRODUTORES DE ELITE





A Gênesis é o maior núcleo genético da América Latina e um dos mais modernos e avançados do mundo, resultado de um investimento de R$ 332 milhões.

Com 70 mil m² de área construída, a Gênesis, a primeira unidade para produção de reprodutores elite no Brasil, conta com 22 galpões e capacidade para alojar 3.600 fêmeas de altíssimo valor genético.





“Com o início das operações da Gênesis, damos um passo significativo, reafirmando nossa liderança no mercado de genética de suínos pela via do paradigma tecnológico de produtividade, de sustentabilidade, de produção com base na inovação, sempre com o objetivo de agregar valor e rentabilidade para a suinocultura e o suinocultor brasileiro e latino-americano”, pontua Nevton Hector Brun, gerente de produção da Agroceres PIC.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: