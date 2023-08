Mais de dez veículos são autuados por ultrapassagem proibida na PR-445 entre Cambé e Londrina

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em Londrina promoveu no domingo (20) uma operação de intensificação na fiscalização na PR-445 no trecho de Cambé ao distrito da Warta em Londrina.







Conforme a corporação, mais de dez veículos foram autuados por ultrapassagens em local não permitido pela sinalização. A multa é considerada gravíssima, gera sete pontos de penalidade na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além do valor de R$ 1467,35 . A penalidade pode ter o valor dobrado em caso de reincidência. Ainda há a possibilidade do condutor ser autuado mais severamente caso force a ultrapassagem ocasionando um risco maior de acidentes - infração também gravíssima que suspende o direito de dirigir e gera multa de R$ 2.934,70 .





A PRE alerta os condutores para a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, o não manuseio do celular pelo motorista assim como a condução segura respeitando a velocidade da via e a manutenção da distância de segurança entre os veículos na rodovia.