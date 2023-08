Uso de câmeras em uniformes de policiais no Paraná deve iniciar em 2023, diz Sesp

A Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública) está licitando a locação de 300 câmeras corporais para uso das polícias Militar e Rodoviária Estadual. A estimativa de investimento é da ordem de R$ 6 milhões ao longo de um ano, em período de teste.





O processo licitatório começou em abril, mas foi suspenso e retomado em junho. A secretaria informou que a suspensão foi necessária por conta do valor da contratação e para impedir que “algumas especificações que podem ser corrigidas nesta fase de planejamento prejudiquem a competitividade da licitação” ou que gerem “prejuízo na execução do contrato”.

Publicidade

Publicidade





“Quando o contrato for aprovado e efetivado, o Estado terá 90 dias úteis para a entrega total do trabalho para a empresa que ganhou a licitação, que deve ocorrer ao final de 2023”, acrescenta a pasta por meio de nota. “Seguindo os trâmites normais da licitação e contratação, se o processo não tiver intercorrências, a estimativa é que ainda em 2023 [as câmeras corporais] estejam em funcionamento.”





De acordo com o edital, Londrina receberá 44 unidades, sendo 20 destinadas à 2ª Companhia da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e 24 ao 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar). Outras cidades contempladas serão Cascavel, Maringá, Marechal Cândido Rondon, Curitiba, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo e Paranaguá.





A pasta informou que as chamadas “body cams” serão utilizadas inicialmente visando a “análise de efetividade” e somente após a conclusão da licitação e a instalação e operação das câmeras “será possível ter uma base da importância referente à modalidade de equipamento”.