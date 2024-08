Maringá e Curitiba estão entre os dez municípios mais competitivos do país; Londrina fica em 48º

Além do Paraná ser destaque nacional em sustentabilidade, em primeiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, Curitiba e Maringá aparecem entre os dez melhores no Ranking de Competitividade dos Municípios também divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Centro Brasileiro de Liderança Pública, em parceria com a Tendências Consultoria. Londrina ficou em 48º lugar.





O Ranking de Competitividade dos Municípios é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos (sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações) e três dimensões (economia, sociedade e instituições).

Curitiba é a cidade paranaense mais bem colocada, em 7º no ranking das mais competitivas do País. Um dos destaques é o avanço de uma posição no pilar funcionamento da máquina pública, agora na 4ª colocação. A capital tem seu melhor desempenho em tempo para abertura de empresas (5ª colocação) e teve seus maiores avanços em qualidade da informação contábil e fiscal e custo da função legislativa (avanço de 15 posições).





Maringá aparece em 9º no país, com avanço de duas colocações e boa posição na dimensão Sociedade (crescimento de 44 posições). As dez mais competitivas são Florianópolis, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, Barueri, São Caetano do Sul, Curitiba, Campinas, Maringá e São Sebastião.

O Paraná também colocou 13 municípios entre os 100 melhores do País. As outras cidades bem ranqueadas são Pato Branco, em 28º do ranking geral e 10º na região Sul, com crescimento de 34 posições; Francisco Beltrão (37º e 15º, respectivamente), salto de 21 posições; Campo Mourão (42º e 16º), evolução de 47 posições; Toledo (46º e 17º), salto de 39 posições; Londrina (48º e 18º); Pinhais (49º e 19º); Paranavaí (57º e 20º); Cascavel (68º e 23º); Araucária (70º e 25º); Umuarama (77º e 26º), com salto de 20 posições; e Ponta Grossa (87º e 28º).





Outro destaque é que Paranaguá foi o segundo município que mais avançou do país. A cidade do Litoral aparece na 131ª colocação, com 124 posições conquistadas após o avanço nas 3 dimensões: instituições (+84 posições), sociedade (+50 posições) e economia (+140 posições). Os cinco municípios que mais ganharam posições no ranking geral foram, respectivamente, Rio das Ostras (RJ), Paranaguá (PR), Saquarema (RJ), Votorantim (SP) e Catalão (GO).

