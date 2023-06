Maringá tem crescimento populacional de quase 15%, acima da média paranaense

Maringá (Noroeste) conta com uma população de 409.657 pessoas, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





Em 2010, eram 357.077 pessoas - aumento de 52.580 em números absolutos ou 14,72%.





No Brasil, segundo o levantamento, a população residente no país era de 203.062.512 milhões de pessoas em 2022. Projeção anterior do instituto apontava que o Brasil teria entre 213 milhões e 214 milhões de habitantes. (Com Folhapress).