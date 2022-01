Menina de 11 anos morre por intoxicação em Arapongas

Uma menina de 11 anos morreu na noite desta terça-feira (18) por intoxicação exógena em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em nota, a prefeitura, por meio da secretaria Municipal de Saúde, informou que, segundo relato de familiares, a criança estava em sua casa, localizada no jardim São Carlos, brincando com o frasco de um produto aerossol. Ela teria inalado determinada quantidade do produto e, a certa altura, caído e perdido os sentidos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A menina foi transportada até o PAI (Pronto Atendimento Infantil), onde chegou com parada cardiorrespiratória.





Continua depois da publicidade

A nota aponta ainda que a paciente foi atendida por uma equipe médica que incluiu cardiologista e pediatra.





"O PAI é uma unidade de atendimento que dispõe de todos os recursos para fazer reanimação, ventilação mecânica e outros procedimentos", pontua a prefeitura.





Apesar de todos os esforços, porém, a equipe infelizmente não conseguiu reverter o quadro. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte) para apuração dos fatos.