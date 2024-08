Mil flagrantes de imprudência: DER reforça fiscalização na PR-317 e faz apelo aos motoristas

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná reforçou a segurança e a fiscalização da PR-317 no trecho entre Maringá e Iguaraçu, na região Noroeste, trecho em obras de duplicação, mas conta também com os usuários para que dirijam com cautela e evitem comportamentos imprudentes na rodovia, que resultam em acidentes.







Desde o mês de julho o DER intensificou as ações para melhorar a segurança viária do trecho, com o fechamento de acessos irregulares na PR-317 entre os dois municípios, e com reforço de toda a sinalização horizontal e vertical. Devido às obras, o trecho está com velocidade reduzida para 60 km/h, com alguns segmentos a 40 km/h, e também conta com sinalização provisória típica para obras, orientando os usuários.

Outra importante ação foi a intensificação da fiscalização de trânsito na rodovia, com a permanência de agentes de trânsito em três viaturas leves ostensivas e uma viatura guincho pesado. No período de 15 de julho a 7 de agosto, os agentes de trânsito realizaram 1.174 notificações, sendo 389 delas por ultrapassagem irregular em faixa contínua – comportamento responsável pela maioria dos acidentes com fatalidade registrados nestes dois meses.





Neste link, o DER coloca à disposição vídeos com flagrantes de ultrapassagem irregular em faixa contínua registrados nas últimas semanas, situações de gravíssimo risco para o responsável e demais condutores no trecho.

Os agentes de trânsito permanecem no trecho das 7h30 até as 18h, se revezando em 11 pontos críticos que foram mapeados quanto a riscos de acidentes.





O DER também elaborou um estudo para implantação da fiscalização com radares móveis, cuja operação deve ser iniciada em breve para coibir os excessos de velocidade testemunhados pelas equipes do departamento diariamente na rodovia.

Em um trecho em obras, com movimentação constante e mudança de frentes de serviço e, consequentemente, alteração na sinalização com mudança de desvios e alteração de pistas, é ainda mais importante que os usuários sigam com cautela e atenção redobrada.