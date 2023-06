Motorista fica ferida em capotamento de carro na PR-160 em Nova Fátima

Uma motorista ficou ferida no capotamento de um carro na PR-160 em Nova Fátima (Norte Pioneiro) na tarde de segunda-feira (5).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 14h30, no km 87 da rodovia. A mulher, identificada apenas como C.R.L., 58, trafegava em um Peugeot no sentido Nova Fátima ao entrocamento da PR-218 quando se envolveu no capotamento.

Com ferimentos, foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal de Nova Fátima.