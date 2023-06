Estrada da Prata, que liga Cambé a Prado Ferreira, vai ser recuperada

A PR-536, conhecida como Estrada da Prata, que liga Cambé a Prado Ferreira (Região Metropolitana de Londrina), vai passar por obras de recuperação, a partir do segundo semestre. A confirmação foi dada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ao prefeito de Cambé, Conrado Scheller.





O trecho asfaltado, que tem em torno de 12km, está incluído no Programa de Conservação de Pavimentos. A previsão é fazer recape, reconstrução nos locais que têm buracos e micro pavimentação. Também será refeita toda a sinalização da rodovia. A Estrada da Prata passa por importantes propriedades rurais e cooperativas no município de Cambé.

“A gente sabe a importância que a Estrada da Prata tem para Cambé e, por isso, fizemos esta força tarefa, junto com o deputado Tiago Amaral, para podermos sensibilizar o DER e o governo do Estado. Conseguimos e teremos uma nova Estrada da Prata em breve”, garantiu o prefeito Conrado Scheller. O ofício encaminhado ao DER tinha em anexo um abaixo-assinado com mais de 130 assinaturas da comunidade da Estrada da Prata, pedindo manutenção da malha viária e recuperação da rodovia.





