Motorista morre após dupla colisão de veículos em Faxinal

Um motorista de 55 anos morreu em um acidente com vários veículos no início da noite de sexta-feira (19) em Faxinal (Vale do Ivaí).



Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 19h30, no km 219 da PRC-272, local de pista simples e reta.

Publicidade

Publicidade





De acordo com as informações apuradas pela corporação, um Fiat Uno de placa de Mauá da Serra (Norte) trafegava no trecho do entroncamento com a BR-376 ao entroncamento com a PRC-466 quando reduziu a velocidade para passar por uma lombada e o Chevrolet Celta de Ivaiporã (Vale do Ivaí), que seguia logo atrás, colidiu na traseira dele.





Com o impacto, o motorista do Uno perdeu o controle do veículo, que foi parar na vegetação à margem direita da pista.

Publicidade





O condutor do Celta também perdeu o controle do carro, cruzou a pista e bateu de frente com a Scania R 420, placa de Irati (Centro) - que tinha dois semirreboques Guerra acoplados, e vinha na direção contrária.





Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Faxinal e Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) de Apucarana (Norte) socorreram as vítimas do Uno - condutor R. J. S., 42; passageiras L. P. S., 42, e K. S., 21; e o menino T. S., 8, com ferimentos, encaminhados ao Hospital Municipal de Faxinal; além da menina A. A. S., 11 anos, com ferimentos, socorrida ao Hospital da Providência de Apucarana.

Publicidade





E I., motorista do Celta, 56, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana.







O condutor do caminhão, C. R. D., 33, sem ferimentos, fez o relato do acidente à PRE. Submetido ao exame etilométrico, resultado apurado foi de 0,00 Mg/L.





A Polícia Civil de Faxinal também compareceu para o atendimento da ocorrência.