Nota Paraná: cerca de R$ 86,7 milhões não foram resgatados em 2024

Consumidores deixaram de regatar mais de R$ 86,7 milhões em prêmios e créditos do programa Nota Paraná, entre os meses de janeiro e agosto de 2024, segundo dados da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda). O valor é 10,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando os consumidores deixaram de utilizar cerca de R$ 78,3 milhões.







A desatenção é a principal causa para esse montante tão expressivo. Como explica a coordenadora do programa, Marta Gambini, ainda há quem não tenha o hábito de consultar seu saldo no aplicativo ou no site oficial do Nota Paraná , deixando os valores expirarem. “Todos os meses tem sorteio, mas não temos condições de avisar todos os que ganharam”, explica. “Por isso, o ideal é sempre acompanhar o saldo e transferir para sua conta bancária quando atingir o limite de R$ 25”.

De acordo com a legislação que criou o programa, os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados. Isso significa que o total cancelado em 2024 foi gerado entre os meses de janeiro e agosto de 2023. Nesse período, o Nota Paraná distribuiu R$ 235.957.854,34 em créditos e prêmios — o que fez com que 36,7% desse valor deixasse de ser resgatado. Nesses casos, o dinheiro retorna para o Tesouro do Estado para ser aplicado em serviços como saúde, segurança, educação, entre outros.