Obras de recuperação da orla de Matinhos seguirão durante a temporada de verão

As obras de recuperação da Orla de Matinhos, no Litoral do Estado, continuarão em andamento durante a temporada de verão, mas de maneira equilibrada, respeitando o maior fluxo de veranistas. O Verão Maior Paraná começa no final de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro de 2023 e terá diversas atividades promovidas pelo Governo do Estado. Os veranistas irão usufruir uma faixa de areia nova e ampla, com até 100 metros de largura, entre Caiobá e o Balneário Flórida.





Nos locais em obras, placas de sinalização informarão a população sobre trechos interditados para a construção da nova infraestrutura, como calçadas, ciclovias, pistas de caminhada e corrida e paisagismo.

“É importante que a população respeite essas placas para evitar imprevistos durante seu período de lazer, como acidentes com máquinas trabalhando e até mesmo buracos”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.





Na praia de Caiobá, onde a engorda da faixa de areia foi concluída em julho deste ano e já pode ser utilizada pela população, além das tendas de atendimento das secretarias estaduais, será montada uma arena para realização de shows.

Neste trecho, que contempla 1,8 km do Canal da Avenida Paraná até o Pico de Matinhos, as obras urbanísticas, com nova calçada, ciclovia, pistas de caminhada e corrida e paisagismo, já está com mais de 60% de conclusão.





As tendas de serviços do Estado serão colocadas nos balneários de Matinhos, onde a areia segue em estabilização em um prolongamento de 4,5 km (entre o Pico de Matinhos e o Balneário Flórida). Esse espaço ainda não pode ser usufruído para lazer, mas há expectativa de liberação total até dezembro. As obras urbanísticas já começaram nesse trecho e devem continuar durante a temporada de verão, com pequenas interdições no acesso à praia e as ruas da beira-mar.

O diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), José Luiz Scroccaro, afirma que novas obras não serão iniciadas na alta temporada. “O Consórcio Sambaqui dará continuidade ao que já está sendo realizado no Litoral, com a construção da infraestrutura urbanística, o espigão no Pico de Matinhos, os guias-correntes do Canal da Avenida Paraná, além de obras de micro e macrodrenagem”, explicou.

