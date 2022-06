Onça-parda é capturada na área urbana de Arapongas e vira centro das atenções

Uma onça-parda macho e de aproximadamente três anos de idade apareceu na manhã desta segunda-feira (27) nos fundos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e mobilizou especialistas e forças de segurança.

A onça-parda foi vista em um terreno baldio com acesso pela rua Capitão-do-Mato, no Jardim Caravelle. O procedimento para a captura segura do animal exigiu longo tempo. Participaram da ação o GDA (Grupamento de Defesa Ambiental), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, médicos-veterinários da Faculdade Unifil de Londrina e o biólogo voluntário Felipe, de Apucarana (Centro-Norte).



As equipes realizaram monitoramento e avaliação necessários para a manutenção do bem-estar do animal e minimização de riscos de acidentes. Só no período da tarde foi realizada a sedação com dardos tranquilizantes, sendo a onça capturada e enviada para Londrina, para receber os cuidados necessários e depois ser devolvida na natureza.







“Felizmente a onça foi capturada de maneira segura e adequada. Ela foi encaminhada para o hospital veterinário de Londrina, passará por avaliação e, se estiver tudo bem, será devolvida ao seu habitat natural. Caso necessário, ele receberá todos os cuidados", observou o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati. "Uma visita inusitada na cidade, mas por fim tudo ocorreu bem.” (Com informações da Prefeitura de Arapongas)