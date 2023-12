Onça-parda é resgatada no centro de Indianópolis por técnicos do IAT

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) resgataram nesta quarta-feira (13) uma onça-parda no quintal de uma casa localizada na região central de Indianópolis, no Noroeste. A operação contou com o apoio do Batalhão da Polícia Ambiental - Força Verde (BPAmb-FV) e profissionais da escola de Veterinária da Universidade Paranaense (Unipar).



O animal é um macho jovem, em idade reprodutiva, com aproximadamente 45 kg, 1,87 m de largura e 50 centímetros de altura. Está com a dentição completa, e, como não possui nenhum ferimento, foi encaminhada para a soltura em seu habitat natural após a conclusão dos exames clínicos.





De acordo com o chefe do escritório regional do IAT de Cianorte, Marcelo Aparecido Marques, que atendeu a ocorrência, apesar de não ser comum a presença de animais silvestres em trechos urbanos, isso pode ocorrer por causa do corredor ecológico que existe na região.



“Na nossa região temos poucos fragmentos florestados que estão interligados por áreas verdes, que são as matas ciliares que funcionam como corredores ecológicos. Esses animais utilizam esses espaços para se movimentarem, e consequentemente alguns acabam entrando em áreas urbanas, como aconteceu com essa onça-parda”, explica. “E, nesses casos, o correto a fazer é chamar apoio técnico do IAT ou da Polícia Ambiental”.



Orientações