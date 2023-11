Onças-pintadas nascidas em cativeiro comemoram um ano

A Itaipu Binacional e parceiros celebraram na quarta-feira (29), no Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu (Oeste), o Dia Internacional da Onça-Pintada e o aniversário de um ano das onças Jataí e Arapuã, nascidas dentro do programa de reprodução em cativeiro da espécie, mantido pela Binacional. O evento também celebrou a assinatura de um termo de acordo de cooperação técnica entre Itaipu e ICMBio (Instituto Chico Mendes).





Prestigiaram a cerimônia autoridades da Itaipu Binacional, do ICMBio, do Parque Nacional do Iguaçu, além de outras entidades ligadas à preservação da onça-pintada. Alunos da Escola Municipal Professora Rosália de Amorim Silva, de Foz do Iguaçu, e do Colégio Estadual Indígena Teko Ñemoingo, de São Miguel do Iguaçu, participaram de brincadeiras educativas sobre o animal.

Para marcar a cerimônia, todo o recinto das onças-pintadas foi decorado com caixas de presentes e faixas. Foi feito o enriquecimento ambiental, técnica que traz dificuldades para o animal alcançar o alimento, o estimulando a usar suas habilidades. Também teve a exposição das “Famonças”, com fotos de todas as onças-pintadas da Itaipu. No final do evento, foi cantado os parabéns para as aniversariantes.





“É um dia especial pela importância que as onças têm no meio ambiente. Elas são o topo de cadeia, ou seja, a presença delas é sintoma de que nós temos um ambiente preservado”, afirmou o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni. “Além disso, a força e a expressão delas trazem o debate da questão ambiental para a sociedade como um todo.”





Segundo Carboni, a onça-pintada simboliza a proteção do meio ambiente em todos seus aspectos, como o cuidado com a água, a recomposição florestal, entre outros temas. São ações promovidas pela Binacional no âmbito do Programa Itaipu Mais que Energia, que têm aspectos sociais e ambientais e atuação em 434 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul.





