Órgãos públicos estaduais terão escala especial de funcionamento no Carnaval

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento no Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas. Foi decretado ponto facultativo para os funcionários na segunda (28 de fevereiro), na terça (1º de março) e na quarta-feira (02) até as 14 horas. As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia. O Decreto n.º 9539, que estabelece os dias de recesso e ponto facultativo do ano de 2022, foi publicado no Diário Oficial de 22 de novembro de 2021.

Confira abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - Curitiba: fecha nos dias do feriado e retorna quarta-feira (02), às 14h. As demais unidades do Paraná seguem os decretos estabelecidos pelas prefeituras de cada município.





BIBLIOTECA PÚBLICA – A Biblioteca Pública do Paraná abre no sábado (26), das 8h30 às 13h, fecha nos demais dias e retorna na quarta-feira (02), das 14h às 20h.





CEASA – As unidades da Ceasa do Paraná em Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu fecham apenas na terça-feira (01). A unidade de Maringá abre normalmente, incluindo a terça-feira (01), das 5h30 às 12h. A administração central estará em ponto facultativo, com retorno a partir das 12 horas de quarta-feira.

COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento na segunda e terça-feira (28 e 01), com retorno a partir das 12h de quarta (02). Serviços e consultas continuam disponíveis pelo site cohapar.pr.gov.br Após o retorno ao expediente normal, é possível obter atendimento telefônico ou presencial, mediante agendamento prévio, em todos os postos da companhia.





COMPAGÁS – O atendimento presencial fica suspenso de segunda (28) a quarta (02). Nestas datas o cliente pode ter acesso à Central de Atendimento pelo 3004-3400 e à agência virtual pelo site compagas.com.br





COMEC – O transporte coletivo metropolitano da Região Metropolitana de Curitiba vai operar seguindo as tabelas: 26/02 - tabela de sábado, 27/02 - tabela de domingo; 28/02 - tabela de dias úteis; 01/03 - tabela de dias úteis, com cortes; 02/03 - tabela de dias úteis.





COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado estarão fechados na segunda-feira (28) e terça-feira (01). Na quarta (02), o retorno é a partir das 12h30, ou conforme o horário da agência local. O consumidor pode contatar a companhia pelo site copel.com ou ligar para 0800 51 00 116.





CULTURA – Uma ótima opção para aproveitar os dias livres em Curitiba é visitar os museus administrados pelo Estado. A maioria estará aberta quase todos os dias. Confira AQUI os horários de funcionamento e faça sua programação.





DETRAN – De segunda (28) a quarta (02) não abrirão a sede da autarquia, em Curitiba, e os postos de atendimento nas Ciretrans em todo o Estado. O funcionamento volta ao normal na quinta-feira (03), das 08 às 14h. Mesmo sem o atendimento presencial, o usuário pode fazer consultas, acessar serviços e agendar atendimento por meio do aplicativo Detran Inteligente ou do portal www.detran.pr.gov.br/.





HEMEPAR – Veja o horário de cada unidade:





Curitiba: abre normalmente dias 28, 01 e 02, das 7h30 às 18h.





Paranaguá: abre 28, 01 e 02, porém, dia 28 e 01 só para orientações, emissão de certificados e agendamentos. Não haverá médico.





Ponta Grossa: abre 28, 01 e 02, das 8h às 14h para coleta; após esse horário fica aberto, mas sem médico para coleta de sangue.





Irati: abre 28, 01 e 02, das 8h às 17h.





Guarapuava: abre todos os dias, com agendamento.





União da Vitória: fecha dia 28; abre 01 e 02, das 13h às 16h.





Pato Branco: fecha dia 01; abre 28 e 02, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.





Francisco Beltrão: abre todos os dias, das 8h às 17h, com coleta até as 12h.





Foz do Iguaçu: fecha dia 01; abre 28 e 02, das 8h as 12h e das 13h às 17h.





Cascavel: fecha dia 01; abre 28, das 7h às 13h; e 02, das 7h às 19h.





Campo Mourão: fecha dia 01 e abre dias 28 e 02.





Umuarama: abre todos os dias, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30.





Cianorte: fechado 28 e 01; atendimento normal no dia 02.





Paranavaí: abre 28 e 01, das 7h às 11h e das 13h às 14h30; abre dia 02, das 7h30 às 11h.





Maringá: abre 28 e 02, das 7h às 18h30; fecha dia 01.





Apucarana: fecha dia 01; abre 28 e 02, das 8h às 16h.





Londrina: fecha dia 01 e 28; abre normalmente dia 02.





Cornélio Procópio: fecha dia 01; abre 28 e 02, das 7h30 às 11h30.





Jacarezinho: abre todos os dias, das 8h às 17h; mas sem médico na unidade.





Toledo: fecha dias 28 e 01; abre 02, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h.





Telêmaco Borba: abre todos os dias, das 8h às 11h e das 13h às 16h.





Ivaiporã: sem coleta.





Biobanco: fecha 28 e 01; abre 02, das 13h às 17h30.





O endereço e telefone de todas as unidades podem ser conferidos na página do Hemepar.





HOSPITAIS DO ESTADO – Funcionarão normalmente todos os dias.





FOMENTO PARANÁ – O atendimento está suspenso na segunda-feira (28) e terça-feira (01), com retorno às 12h de quarta-feira (02).





FARMÁCIAS DO GOVERNO – Não haverá atendimento na maioria das regionais do Paraná na segunda-feira e terça-feira (28 e 01), com retorno às 14h de quarta-feira (02). As exceções são Cornélio Procópio, que abre normalmente todos os dias, e União da Vitória, fechada na segunda (28) e aberta, sem agendamento, nos dias 01 e 02 de março desde a manhã.





IPEM-PR – O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná fecha na segunda (28) e terça (01) e reabre na quarta-feira (02), a partir das 14 horas.





JUNTA COMERCIAL – Sem atendimento na segunda (28) e terça (01). Reabre na quarta-feira (02), a partir das 14 horas.





PARQUES ESTADUAIS – Ótima opção para quem procura o contato com a natureza, os 24 Parques Estaduais que podem ser visitados no Paraná ficarão abertos todos dias, das 8h às 17h, incluindo a terça-feira (01). O IAT informa que dois atrativos estão fechados por motivos de segurança, o que não impede a visitação a outros pontos dos mesmos parques, são eles: o Caminho do Itupava, no Parque Estadual da Baitaca, na Região Metropolitana de Curtiba, e a trilha que dá acesso à base do Parque Estadual Salto São Francisco, no Norte do Estado. Para saber mais detalhes, acesse a página do Instituto Água e Terra.





PROCON – Curitiba: fecha nos dias do feriado e retorna quarta-feira (02), às 14h. As demais unidades do Paraná seguem os decretos estabelecidos pelas prefeituras. O atendimento online será feito ininterruptamente pelo site do Procon e consumidor.gov.br





RECEITA ESTADUAL – As agências da Receita fecham de segunda (28) a quarta (02). Os contribuintes poderão realizar o atendimento nesses dias por telefone, através do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC – Receita Estadual), das 7h às 19h, pelos números 3200-5009 (Curitiba e região) e 0800-041-1528 (demais localidades).





SANEPAR – O atendimento ao público fica fechado segunda (28) e terça (01) e retorna às 13h30 de quarta-feira (02). O cliente poderá utilizar normalmente os canais de relacionamento: 0800 200 0115, APP Sanepar Mobile e o atendimento virtual no site www.sanepar.com.br





POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS – Somente os setores administrativos estarão fechados e retornam na quarta-feira (02). Todos os serviços operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná estarão disponíveis para a população, com o policiamento preventivo, ostensivo e regular, atendimento ao trauma em emergência, entre outros, com reforço de efetivo durante todos os dias do Carnaval. Os serviços disponíveis no aplicativo 190 PR, o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros estarão disponíveis 24 horas por dia.





DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL – Apenas as atividades administrativas paralisam durante o feriado e retomam na quarta-feira (02). As penitenciárias e cadeias públicas de todo o Estado vão funcionar normalmente em regime plantão. No Litoral, as equipes foram reforçadas no Verão Paraná – Viva a Vida.





POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa, que retornam na quarta-feira (02). Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro – Curitiba) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão durante o feriado. No Litoral, todas as delegacias estarão abertas.





POLÍCIA CIENTÍFICA – Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionará normalmente em regime de plantão ininterrupto. No Litoral e regiões de maior fluxo de pessoas está sendo reforçado o efetivo operacional nas unidades, em especial na Costa Leste, devido ao Verão Paraná – Viva a Vida.