Paraná abre concurso público com salários de até R$7.616,88

As inscrições para o concurso público do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE) abrem a partir das 9h da próxima segunda-feira (5). As inscrições serão recebidas até o dia 7 de março e devem ser realizadas no portal oficial do certame.





Os valores para a inscrição são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer. Até o dia 9 de fevereiro será possível solicitar a isenção de taxa, desde que o candidato cumpra os requisitos estabelecidos no edital para realizar essa solicitação.



O concurso público para o QPPE ofertará inicialmente 253 vagas, tendo funções para o Ensino Médio, Ensino Médio Técnico (50 vagas) e Ensino Superior (203 vagas). A prova objetiva será realizada no dia 14 de abril em seis municípios: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama.









Para Agentes Profissionais: Assistente Social (48 vagas), Administrador (45 vagas), Contador (42 vagas), Psicólogo (14 vagas), Economista (11 vagas), Comunicador Social (8 vagas), Engenheiro Civil (7 vagas), Estatístico (5 vagas), Médico (3 vagas), Engenheiro Mecânico (2 vagas), Bibliotecário (2 vagas), Engenheiro de Segurança do Trabalho (2 vagas), Analista de Procuradoria (2 vagas), Terapeuta Ocupacional (3 vagas), Nutricionista (2 vagas) Engenheiro Ambiental (1 vaga), Engenheiro Cartógrafo (1 vaga), Engenheiro de Pesca (1 vaga), Engenheiro Eletricista (1 vaga), Pedagogo (1 vaga) e Desenhista Industrial Gráfico (1 vaga).





