Paraná põe imóveis e terrenos de Londrina e Cornélio Procópio à venda

A Secretaria da Administração e da Previdência do Paraná promove um processo de Concorrência Pública (nº11/2023) para a venda de cinco imóveis e terrenos nos municípios de Guaratuba, Rio Negro, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e Londrina.





Em Cornélio (Norte Pioneiro), o terreno fica no centro da cidade e tem aproximadamente 2 mil metros quadrados, com proposta mínima de R$ 1,6 milhão. Em Londrina, o imóvel urbano ultrapassa os 360 m², tem valor inicial de R$ 146 mil e está situado na Vila Yara (zona leste).

Em Guaratuba (Litoral), o imóvel rural disponível possui cerca de 21.500 m², com valor mínimo de R$ 2,7 milhões. Em Rio Negro (Sul), o imóvel urbano tem área de 355 m² e valor mínimo de R$ 205 mil. Em Francisco Beltrão, no Sudoeste, o imóvel urbano localizado na Rodovia Ricieri Cella – PR-45, s/n, tem valor mínimo de R$ 334 mil.





A entrega das propostas acontece até as 10 horas de segunda-feira (9).. A abertura dos envelopes está marcada para a mesma data. Os documentos e propostas de compra podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Palácio das Araucárias (Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Andar Térreo, Centro Cívico - Curitiba).





Pessoas físicas e jurídicas podem participar do certame desde que cumpram os requisitos estabelecidos no edital, que permite a participação de mais uma pessoa (física ou jurídica) na aquisição do imóvel, desde que, entre outras exigências, seja indicado um representante para participar do processo de abertura dos envelopes.







