Paraná se destaca como o segundo maior produtor de ovos do Brasil

Elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Pesquisa Trimestral de Produção de Ovos aponta que o Paraná é o segundo maior produtor nacional de ovos de galinha (para incubação e consumo).





De janeiro a março deste ano, os produtores paranaenses produziram 111,2 milhões de dúzias de ovos, volume que representa 10,1% do total nacional e 5,5% maior que o produzido no mesmo período de 2023 – 105,4 milhões de dúzias.



“A produção de ovos levantada pelo IBGE abrange granjas com mais de 10 mil aves poedeiras e não apenas o produto de consumo humano, mas também os ovos destinados à incubação, aqueles destinados à produção de pintos de corte ou postura comercial”, explica Roberto de Andrade Silva, médico-veterinário do Deral – órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).





ARAPONGAS

Com uma produção de 290 milhões de dúzias de ovos, o estado de São Paulo foi o maior produtor de ovos nacional (para incubação e consumo) no primeiro trimestre de 2024, com participação de 26,4%.





Em terceiro lugar, atrás do Paraná, ficou Minas Gerais, com 100,9 milhões de dúzias produzidas e participação de 9,2% em nível nacional.

Dados do VBP (Valor Bruto de Produção) divulgados preliminarmente pelo Deral apontam que Arapongas, no Norte do Paraná, foi o município que mais produziu ovos em 2023.





Segundo o relatório elaborado pelos técnicos, a produção alcançou quase 35,8 milhões de dúzias nesse município, volume que resultou em um VBP de R$ 173,5 milhões, a riqueza advinda da atividade.







