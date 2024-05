Paraná oferece 57 vagas em cursos gratuitos a distância voltados para o turismo

O Paraná está com vagas abertas para cursos gratuitos na área de turismo, na modalidade EAD (Ensino a Distância). As inscrições vão até 19 de maio e as aulas devem começar no dia 22, com duração até 1º de julho.





Estão disponíveis qualificações em Aperfeiçoamento ao Atendimento em Turismo Religioso, Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso, Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Sustentabilidade Aplicada à Cozinha.





A iniciativa se dá por meio do projeto Turismo em Foco, desenvolvido pela Secretaria estadual do Turismo, em parceria com o Senac-Pr (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Fecomércio. São 57 vagas remanescentes da edição de 2023, a segunda do projeto, que ofertou um total de 400 vagas

Os cursos foram criados após identificação, em 2021, da demanda por diversos serviços relacionados ao turismo. Além das vagas EaD, também foram disponibilizados cursos na modalidade presencial. O objetivo é fomentar a atividade turística no Estado.