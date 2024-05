Veterinários do Paraná atendem mais de mil animais resgatados no Rio Grande do Sul

Veterinários paranaenses mobilizados pela Remad (Rede Estadual para Atendimento de Animais em Situação de Desastre) montaram um hospital de campanha veterinário em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, para atender os animais que são resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul.





A unidade foi estruturada de forma emergencial no início da semana passada e até esta segunda-feira (13) mais de mil animais tinham sido atendidos, principalmente gatos e cachorros, além de cavalos e até uma cobra.

A Remad foi criada em outubro do ano passado e é fruto de uma articulação entre a Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável), a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e o CRMV-PR (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná), com o objetivo de garantir o atendimento adequado aos animais domésticos e silvestres em situações de desastre como o que ocorre no Rio Grande do Sul.





Na semana passada, as aeronaves da Casa Militar levaram os veterinários até o Rio Grande do Sul para montar o hospital de campanha e gerenciar os abrigos. Duas equipes, cada uma com três profissionais, foram à campo nos primeiros dias da semana passada.

Nesta segunda-feira (13), as duas equipes retornaram para Curitiba para reavaliação das estratégias e devem retornar ao Rio Grande do Sul na próxima semana.





“O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a montar uma rede especializada no atendimento, que se mobilizou rapidamente para ajudar nos resgates e atendimentos na tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul. Os animais que são encontrados nos telhados das casas e nas áreas de resgate são levados até esse local para serem examinados, alimentados, medicados e operados quando necessário. No futuro, será organizado o processo de adoção ou a devolução aos seus donos”, explicou o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig.

O trabalho em Canoas conta com apoio do Grad (Grupo de Resgate de Animais em Desastres) do Rio Grande do Sul, CRMV-RS (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul), Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) do estado gaúcho, Ibama, ICMBio, além de ONGs de proteção animal e de voluntários. Além disso, há um hospital veterinário em Porto Alegre.

