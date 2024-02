Parnanguara, sim: descubra o que fazer em Paranaguá

Em reportagem recente sobre o prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, a FOLHA usou o termo “parnanguara” no seu título. Alguns leitores estranharam a palavra, achando que se tratava de erro de digitação. Parnanguara, porém, é o gentílico para os nascidos na mais antiga cidade do Paraná.





Representantes da cultura caiçara do estado, eles se orgulham em ser parnanguaras.



O município é o 13º mais populoso do Paraná, com 145.829 habitantes, é também o mais importante do litoral paranaense. Tem sua economia fortemente baseada no Porto de Paranaguá, considerado o mais eficiente do Brasil e referência na exportação dos produtos do agronegócio brasileiro.





A história oficial de Paranaguá começa com sua fundação em 1648, mas o município conserva uma rica história das tradições indígenas e do misterioso povo do Sambaqui, que habitou este litoral há milhares de anos, de quem a ciência ainda tem poucas informações.

Além da sede do município, Paranaguá também abrange diversas ilhas do nosso litoral, inclusive a mais famosa e visitada delas: a Ilha do Mel. O atrativo turístico que conta com a Gruta de Encantadas, a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres e o Farol das Conchas é também território parnanguara.





Recentemente, a cidade entrou na rota dos navios de cruzeiro. Para a temporada 2024, a estimativa é que 40 mil turistas passem por Paranaguá, injetando R$ 20 milhões na economia local.

Confira a seguir alguns detalhes sobre os principais atrativos da cidade:





1 - Roteiro Paranaguá Histórica



Quem for até Paranaguá vai perceber a beleza do casario colonial, afinal suas paredes testemunham a história local. Um pedaço de história viva nas casas, nos museus, nos artefatos do mercado municipal, na dança do Fandango com sua música e versos e nos sabores típicos do Paraná.







Passear pelo Centro Histórico é entrar em outra época, as construções de seus casarões e igrejas traduzem vários estilos que formaram a história da cidade. O centro histórico possui grande concentração de edificações dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, fazendo uma mistura de estilos que compõem a beleza arquitetônica atual.



Seu patrimônio histórico-cultural é de grande riqueza e preserva até hoje os seus inúmeros encantos arquitetônicos. Na rua da praia ainda podemos encontrar muitas construções que remontam do período colonial, quando os portugueses desembarcaram no município e expandiram seu casario pelas margens do rio Itiberê, tecendo a história e o destino da primeira cidade do Paraná.





Seus casarios, suas ladeiras de pedra e suas igrejas seculares compõem um dos mais belos conjuntos arquitetônicos do Paraná e são testemunhos da importância econômica e histórica de Paranaguá.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: