Luísa Canziani assume presidência do PSD e garante candidato em Londrina

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) assumiu recentemente a presidência do PSD de Londrina. A parlamentar, que está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, pretende fortalecer a sigla para as eleições municipais e reforça que o partido terá candidatura própria na disputa pela sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP).





A sua ida para o PSD ocorreu em novembro de 2021, após convite do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. A filiação contou com a presença de Kassab, do governador Ratinho Junior, de secretários e lideranças estaduais em um evento em Cambé.

Na ocasião, seis prefeitos das regiões Norte e Noroeste do Estado migraram para a agremiação.





“Temos conversado muito com o governador Ratinho Junior, com os deputados estaduais e com as lideranças locais e temos um consenso: vamos lançar candidato próprio”, afirma Canziani, que tem vontade de disputar o pleito.

“Sou pré-candidata oficialmente e estamos focadas em colocar meu nome na disputa e podermos apresentar nossos projetos para a cidade. Nosso partido está unido sob a liderança do governador Ratinho Junior e é hora de diálogo pelo melhor para os londrinenses.”





A deputada reconhece que o cenário político de Londrina é “complexo”, com vários personagens importantes. Dentro do seu partido, por exemplo, os deputados estaduais Tiago Amaral, Tercílio Turini e Cloara Pinheiro também são cotados.





Se por um lado a sigla deve concorrer pelo Executivo, por outro, busca maior protagonismo na CML (Câmara Municipal de Londrina). Hoje, tem apenas o vereador Eduardo Tominaga, líder do prefeito, que se filiou ao PSD após ser eleito. A meta é aumentar esse número.





