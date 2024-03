Por meio da Lei Paulo Gustavo, Sesi e Senai lançam cursos gratuitos de audiovisual

Com objetivo apoiar a formação de profissionais para o setor cultural no estado, o Sistema Fiep, por meio do Sesi e do Senai, em parceria com o Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, e prefeituras, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de audiovisual (cinema, televisão e mídias digitais), com apoio da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022).





Ao todo, estão sendo ofertadas 2.925 vagas, sendo 2 mil vagas para todo o estado, organizadas entre os cursos de Microcinema para Videomaker; Produtor de Locação; e Setor Audiovisual e Mostra de Produção.

As outras 925 vagas restantes estão organizadas entre os cursos rápidos de Animação; Assistente de Câmera e Vídeo; Assistência de Direção; Captação de Som; Direção de Fotografia (aplicações práticas); Produção de Figurino; Produção Executiva; e Roteiro e Quadro de Produção, distribuídos entre os municípios de Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Dois Vizinhos, Guaratuba, Londrina, Paranaguá, Pinhais, Realeza, São Miguel do Iguaçu e Telêmaco Borba.





Para efetivar matrícula nos cursos disponíveis, é necessário que os interessados residam no munícipio com a oferta de interesse.

OS CURSOS





Voltado para alunos de escolas públicas, filhos e trabalhadores de indústria e comunidade em geral, incluindo o público 60+, existem opções de cursos tanto no formato presencial quanto educação a distância (EaD).





O projeto prevê ainda Curso especial de inclusão digital, incluindo pacote office e uso da internet, também voltado para o público 60+, jovens a partir de 16 anos com ensino fundamental incompleto e pessoas assistidas assistencialmente.





