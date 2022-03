Postos de combustíveis são fiscalizados pelo Procon e pela Agência Nacional de Petróleo, em Maringá

O Procon (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) e a ANP (Agência Nacional de Petróleo) fizeram na manhã desta terça-feira (8) uma operação integrada para fiscalizar postos de combustíveis, em Maringá (Noroeste). Com o apoio da Guarda Municipal, o objetivo da ação é fazer testes e análises da qualidade e quantidade dos produtos e também do funcionamento das bombas. A vistoria deve prosseguir na quinta-feira (9).



Durante o monitoramento, foram coletadas amostras de gasolina, etanol e diesel. Em caso de flagrado algum problema, o estabelecimento pode ser autuado e até interditado. “O Procon tem um trabalho permanente de fiscalizar os postos em Maringá”, comenta o fiscal Bruno Bieli. “Agora fazemos uma ação mais intensa com participação da ANP”.

Logo no primeiro estabelecimento vistoriado no começo da manhã, na avenida Tuiuti, o Procon encontrou duas embalagens com óleo com validade vencida. Produtos foram descartados e o flagrante gerará uma autuação para o posto no final da operação.