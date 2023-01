Praias de Matinhos e Pontal lotam durante shows de Leonardo e de Bruno & Barretto

As areias de Pontal do Paraná e de Matinhos ficaram lotadas durante os shows gratuitos do Verão Maior Paraná nesta sexta-feira (20) no Litoral.





O sertanejo Leonardo e a dupla Bruno & Barreto abriram a quarta semana de shows da temporada tocando para uma multidão que se reuniu em frente às estruturas montadas pelo Governo do Estado nas cidades.

Com um dos shows mais esperados da temporada, o cantor Leonardo se apresentou em Matinhos. Já a dupla animou os turistas e moradores de Pontal do Paraná, no palco em frente ao Centro de Eventos do Balneário Marisol.





As apresentações gratuitas fazem parte da programação do Verão Maior no Litoral e contam com parceria da Renault do Brasil e apoio das prefeituras dos dois municípios.

Os shows contam com policiamento reforçado e equipes de segurança privadas contratadas pelas prefeituras para garantir a segurança do público e o fluxo do trânsito nas regiões.





MATINHOS

O cantor Leonardo, dono de hits como “Entre Tapas e Beijos”, “Pense em Mim”, "Eu Juro" e "Mexe Mexe", disse que se surpreendeu com o tamanho da multidão que aguardava pela apresentação nas areias de Matinhos. Ele também elogiou a estrutura do evento.





“O Governo do Paraná fez uma festa maravilhosa. Eu canto aqui desde 1986 quando comecei a minha carreira com o meu irmão. Estou impressionado com a quantidade de gente que tem aí. A gente vem com o coração aberto pra fazer um grande show pra esse povo do Brasil e do Paraná que está presente aqui em Matinhos. Só tenho a agradecer”, disse.

O curitibano Aparecido Domingues de Araújo, que mora em Matinhos há dois anos, levou toda a família para assistir ao show do Leonardo, e ainda destacou que tem participado de outras ações da programação do Verão Maior Paraná.





“O show dele é maravilhoso. Trouxe filhos, neta, esposa, nora, está todo mundo prestigiando aqui. Estou aqui direto curtindo os shows, os exercícios, pro pessoal do Litoral aqui é muito bom”, afirmou.

Já André Aguiar, marmorista, aproveitou o evento para fazer uma renda extra, e enfatizou a importância de ações como a do Governo do Estado.





“Quando temos a oportunidade das festas, aproveitamos para ganhar o nosso extra. É tudo que a gente precisa, o turismo movimentando a cidade. A gente fica muito feliz”, completou.

PONTAL DO PARANÁ





Já a dupla paranaense Bruno & Barretto, que se apresentou nas areias de Pontal, ressaltou a importância do evento e destacou a alegria de cantar para o público do próprio Estado.

“Somos paranaenses. E essa é uma iniciativa muito bacana. No Brasil poucos lugares fazem uma festa linda dessa, com vários artistas cantando de graça pra todo o pessoal que tá curtindo o Litoral, a gente quer parabenizar a iniciativa”, disse Barretto.





“Isso incentiva o turismo, a cultura local. A gente comeu um pastel famoso, tomamos a pinguinha da região, estamos felizes demais. A iniciativa é top”, acrescentou Bruno.





O construtor Vanderson Venancio Mohr, que mora no Litoral há mais de 30 anos, disse que o evento deste ano foi o melhor de todos.





“Achei muito bacana, superou minhas expectativas. Até o momento foi melhor do que em todos os outros anos. Dessa vez foi perfeito”, afirmou.





O vendedor ambulante Danilo Rodrigues destacou o incentivo para os comerciantes locais. “Estão dando oportunidade para os ambulantes trabalharem. A fiscalização está colaborando, tomando conta do pessoal. Só temos a agradecer”, disse.





ACESSIBILIDADE





Uma novidade do evento foi a criação de um espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), dentro de um camarote no palco Matinhos, para que os veranistas pudessem aproveitar as atrações com mais conforto.





Rose Lima, mãe de Pedro Henrique, de 17 anos e portador de Síndrome de Down, disse que só foi possível acompanhar o show do Leonardo com o filho graças ao espaço reservado.





“Se não fosse esse espaço teríamos voltado pra casa. Ele se sentiu mais livre, porque as pessoas com Síndrome de Down não conseguem ficar no meio do tumulto. E esse espaço foi ideal pra família se sentir confortável e ele se sentir feliz”, afirmou.





Já o cadeirante Eduardo França, que acompanhou o show na grade do espaço, elogiou a estrutura exclusiva para os cadeirantes.





“Achei bacana a acessibilidade, a rampa, o atendimento. Estão de parabéns. Ficaria difícil ver o show no meio do pessoal. Estando na cadeira de rodas não teria visibilidade, aqui a visão é bem ampla”, disse.





Seu amigo Luiz Gustavo da Silva afirmou que esse foi o primeiro show em que assistiu após passar a utilizar a cadeira de rodas. Segundo ele, a estrutura proporcionou mais igualdade.





Cristiane Krieger, que utiliza uma prótese abaixo do joelho, também destacou o cuidado com o público e resumiu a experiência em “inclusão”.





“Achei fantástico um lugar desse para pessoas com dificuldade que nunca conseguem participar. Muitas vezes não conseguimos nem chegar perto do show. Então esse ambiente foi muito especial”, afirmou.





PRÓXIMAS ATRAÇÕES





Ainda estão programados mais três finais de semana de apresentações com grandes nomes da música nacional, como Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago e a banda Ara Ketu.





Turistas e moradores ainda terão a chance de acompanhar os sucessos de Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo.





Até agora, já tocaram nos palcos Eduardo Costa, Alemão do Forró, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, Jeann & Julio e César Menotti & Fabiano.





Todas as atrações iniciam a partir das 20h com direito a playlist variada tocada por DJs e recreação das equipes da Secretaria estadual do Esporte.





