Prazo para obras e manutenção de túmulos nos cemitérios de Apucarana termina no final de outubro

As famílias com entes sepultados nos cemitérios municipais de Apucarana (Centro-Norte) têm até o dia 25 de outubro (uma sexta-feira) para concluir reformas ou construções de túmulos.







De acordo com o superintendente da Aserfa (Autarquia dos Serviços Funeários de Apucarana), Marcos Bueno, a normativa atende a disposto no Artigo 230 do Código de Posturas do Município (Lei Complementar nº 013/2020), visando evitar que serviços inacabados prejudiquem as atividades do Dia de Finados. “Do dia 28 de outubro a dois de novembro não será permitida a realização de nenhum tipo de serviço, por particulares, no interior dos cemitérios. Pedimos que todos cumpram com o prazo para que tenhamos organização e tranquilidade no dia de Finados, onde milhares de famílias estarão em nossas necrópoles para homenagens a entes e amigos que já partiram”, reforça Bueno.

Pinturas poderão ser executadas até o dia 29 e, a lavagem de túmulos, será possível até o dia 31. “Após o dia 3 de novembro, todos os serviços poderão ser retomados normalmente”, diz Marcos Bueno, superintendente da Aserfa. (Com informações da Prefeitura de Apucarana)