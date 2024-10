Jovens são resgatados após se perderem em mata na Zona Sul de Londrina

Seis jovens precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros após se perderem na área de mata da cachoeira do Tatu, no jardim Terra Bonita, zona sul de Londrina, no final da rua José Roque Salton, na noite de terça-feira (8).





O grupo de amigos - composto por duas mulheres e quatro rapazes - ficou cerca de duas horas andando sem rumo na região, que faz divisa com a vegetação do Jardim Botânico, até ser encontrado.

"Eles informaram que adentram o local às 16h30, fizeram o momento de lazer e cerca de 17h30 foram voltar. Neste retorno pegaram o lado errado e subiram de forma erronêa. Avançando às 18h foi ficando sem luminosidade e aí que percebram que estavam perdidos", narrou o tenente Matheus Oliveira, dos Bombeiros.





Os jovens ainda relataram que foram à cachoeira se refrescar por conta do forte calor.





Foi uma jovem - apesar da torre baixa de telefonia - quem entrou em contato com a corporação pedindo por ajuda. "Recebemos um chamado no posto da zona sul. Entrou uma ligação direto no posto de uma moça dizendo que estavam entre amigos nessa região, que entraram para fazer a trilha e acabaram se perdendo", destacou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: