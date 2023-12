Prefeitos da Associação dos Municípios do Norte do Paraná assinam carta por Contorno Leste de Londrina

Prefeitos da Associação dos Municípios do Norte do Paraná declararam apoio ao movimento pela construção do Contorno Leste de Londrina, para ligar a BR 369 até a PR 445. Em reunião nesta sexta (15) de manhã em Cornélio Procópio, os representantes dos 21 municípios que integram a entidade assinaram a Carta da Amunop reconhecendo a importância da obra para o desenvolvimento de toda a região. Os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Tercilio Turini participaram do encontro e elogiaram o posicionamento dos prefeitos.





"Tal manifestação de apoio se pauta nas reivindicações de toda comunidade regional, através de clubes de serviço e entidades da sociedade civil organizada, representando a nossa população, aliando-se às nossas autoridades políticas que estão juntas neste pleito tão fundamental", descreve o documento. O presidente da Amunop, Amin Hannouche, prefeito de Cornélio Procópio, destacou a necessidade do Contorno Leste para encurtar distâncias, melhorar a estrutura de transporte rodoviário, garantir mais segurança nos deslocamentos e fomentar o progresso regional.

O deputado Tercilio Turini ressaltou a articulação do colega Romanelli, que levantou o tema na reunião da Amunop e prontamente teve o respaldo dos 20 prefeitos e prefeitas. "O Romanelli sempre defendeu o Contorno Leste nas discussões na Assembleia Legislativa, nas audiências públicas para definir a modelagem das concessões de rodovias e também junto ao Governo do Estado. É um parlamentar que conhece bem a realidade regional, nasceu em Londrina, mantém ligação com a cidade e representa o Norte Pioneiro. A moção de apoio fortalece ainda mais a mobilização pela inclusão da obra no Lote 3", afirma Turini.





Ele informa que a Carta da Amunop será anexada ao documento em nome de prefeitos da Amepar e outras associações de municípios, deputados estaduais, federais e lideranças do setor produtivo, para confirmar a união de toda a região pelo Contorno Leste. A intenção é agendar ainda em dezembro reunião em Brasília com o Ministro da Infraestrutura, Renan Filho, levando comitiva para assegurar a inclusão da obra nas concessões de rodovias. Os prefeitos da Amunop foram convidados a integrar o grupo.





Além de Amin Hannouche (Cornélio Procópio), assinam a Carta da Amunop os prefeitos e prefeitas: Nelson Garcia Junior (Abatiá), Ione Elizabeth Abib (Andirá), Michel Bomtempo (Assaí), Jaelson Matia (Bandeirantes), José Olegário Lopes (Congonhinhas), Monica Holzmann (Itambaracá), Alessandro Ribeiro (Leópolis), Sebastião Rogatti (Nova América da Colina), Roberto Messias (Nova Fátima), Claudemir Valerio (Nova Santa Barbara), Fernando Coimbra (Rancho Alegre), Edimar Santos (Santa Cecília do Pavão, presidente da Associação dos Municípios do Paraná), Antonio Tamais (Santa Amélia), José Piovan Guimarães (Santa Mariana), Devanir Martinelli (Santo Antonio do Paraíso), Venícius Rosa (São Jerônimo da Serra), Exilaine Gaspar (São Sebastião da Amoreira), Paulo de Souza Junior (Sapopema), Jamison Donizete da Silva (Sertaneja) e Angelo Tarantini Filho (Uraí).