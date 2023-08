Prefeitos de Porecatu e Faxinal são alvos de operação do Gaeco

Nesta terça-feira (1º), o MP-PR (Ministério Público do Paraná), por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do Núcleo de Londrina do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), cumpre 25 mandados de busca e apreensão.





A operação, que foi batizada de Framework, tem como objetivo investigar práticas de crimes contra a administração pública, como fraudes em licitações e peculato e outros delitos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná expediu ordens judiciais para investigar prefeitos de Faxinal e Porecatu. Os mandados foram cumpridos em diversas cidades do estado, incluindo Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Arapongas, Faxinal, Porecatu e Alvorada do Sul.





O procedimento investigatório corre em segredo de justiça para garantir a efetividade das apurações, e foi conduzido pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos.