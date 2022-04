Prefeitura de Rolândia fará leilão online de lenhas e sucatas

O município de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), por meio da secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio, torna público que ocorrerá um leilão de bens inservíveis, lenhas e sucatas, no dia 18 de maio de 2022 a partir das 13h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O leilão será de forma online, em um valor global mínimo de R$ 114.685,44 (cento e quatorze mil oitocentos e seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), nos 37 lotes disponíveis.

Continua depois da publicidade

Os interessados em participar do leilão poderão dar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão pela internet, por intermédio do site Kronberg Leilões

Continua depois da publicidade

As datas de visitação serão do dia 9 a 13 de Maio de 2022, mediante agendamento prévio, as visitas serão

em dois horários ao dia, sendo o primeiro às 13h e o segundo às 15h, não sendo realizadas visitas anteriores e nem posteriores a estas datas.