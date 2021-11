Presidente da Câmara de Jataizinho é destituído após dizer que só o tirariam "na porrada"

Polêmica é uma palavra quase onipresente na Câmara Municipal de Jataizinho, seja qual legislatura for. A mais recente foi a destituição do vereador Uines Santos (Podemos) da presidência. Na última sessão, realizada na segunda-feira (8), a retirada do cargo foi aprovada por 6 votos a 2.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"À noite estarei aqui sentado na cadeira de presidente. Se forem me tirar, vai ter que ser na porrada", disse o parlamentar durante a transmissão ao vivo do encontro.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No mesmo dia, só que um pouco mais tarde, às 19h, o Legislativo elegeu uma nova Mesa Executiva. Bruno Barbosa (Cidadania) foi escolhido como presidente, com Vânia Patrícia (Cidadania) como primeira secretária e Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo (PDT), na função de segundo secretário. A sessão foi tumultuada, com a presença de apoiadores de Uines protestando contra a decisão.







As brigas internas começaram em agosto, quando a antiga composição da Mesa apresentou o pedido de destituição. Segundo o documento, Uines estaria "realizando atos que são próprios do Poder Executivo", como convocar audiências públicas com os moradores do bairro Água das Flores para discutir melhorias na estrada.







De acordo com os opositores, as audiências "foram um show de exibicionismo para causar tumulto e perturbar o andamento da administração pública".

Continua depois da publicidade





Além disso, os vereadores que solicitaram a destituição alegaram que "a ingerência foi tão constante que o presidente da Câmara quer impor a sua vontade pessoal e não do Poder Legislativo". Eles concluíram que houve quebra de decoro parlamentar.







Continue lendo em Folha de Londrina.