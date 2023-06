PRF cede helicóptero para resgate aeromédico no Paraná

A direção nacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) decidiu disponibilizar um de seus 14 helicópteros para retomar em breve o serviço de resgate aeromédico na Região Metropolitana de Curitiba, em apoio aos órgãos do SUS (Sistema Único de Saúde).





Fabricada em 2021, trata-se de uma aeronave de asa rotativa (helicóptero), modelo Koala AW119, de fabricação italiana, adquirida pela PRF por R$ 30 milhões. Ela tem capacidade para o transporte de até oito pessoas (um piloto, um copiloto, um operador aerotático e outros cinco passageiros). Monoturbina, é considerado o equipamento mais moderno atualmente.

A aeronave vem para reforçar as ações humanitárias, de fiscalização de trânsito e de combate à criminalidade. Fabricada para atender todas as necessidades da PRF, tem projeto único no mundo e se adapta a todo tipo de missão.





Possui uma câmera térmica avaliada em cerca de US$ 1 milhão, que possibilita, mesmo de dia, localizar pessoas desaparecidas, inclusive vítimas de acidentes em locais de difícil acesso, em meio à áreas de vegetação densa. Ainda possui farol de busca noturna, guincho com capacidade para 200 quilos, reservatório de água para utilização em incêndios e o principal: é possível torná-lo um equipamento plenamente ajustado para suporte aeromédico rapidamente, otimizando atendimento e acomodação das vítimas atendidas.

Segundo o superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, Luiz Armando Erthal, o serviço aeromédico é importante para o estado do Paraná, pois significa resgatar vítimas de acidentes e atender emergências em saúde com mais agilidade e com isso salvar vidas.



O secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Péricles de Matos, afirmou que há interesse da Prefeitura em firmar convênio com a PRF. “É mais um importante serviço que poderá ajudar a salvar vidas”, disse.





"Essa retomada do serviço aeromédico da PRF na Grande Curitiba, em apoio ao SUS, significa também o resgate de uma bonita história anterior, de uma década em que a PRF atuou nessa região, com 3,2 mil resgates realizados", lembra o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira. "Agradecemos a todas as instituições parceiras que estão envolvidas nessa missão conjunta de trazer de volta uma aeronave da PRF para o Paraná. Vamos reforçar o SUS em diferentes regiões do país e, assim, salvar vidas."

