Problema operacional compromete o abastecimento de água em Rolândia

O abastecimento de água está comprometido em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na região de São Martinho, nesta sexta-feira (1°), de acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). A falha foi causada por um problema operacional no poço que atende o distrito.





No fim da manhã, a informação era de que manutenção havia sido concluída e a unidade já está em operação. Como os níveis dos reservatórios estão em recuperação, a previsão é de retomar a distribuição de água à tarde e normalizar à noite.

A recomendação é de que a população priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal e adie as atividades que demandam grande volume de água.





Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, é necessário ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.