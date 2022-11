Procon faz mutirão nacional de renegociação de dívidas até o dia 30

O Procon (Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) fará entre os dias 1º e 30 de novembro um mutirão on-line de renegociação de dívidas junto a bancos e instituições financeiras. A ação acontecerá exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos.





“A iniciativa é de extrema importância, pois permitirá que consumidores que estejam numa situação de endividamento ou com dificuldade para quitar seus débitos possam negociar com os credores, de maneira fácil e efetiva e sem precisar se deslocar”, disse o secretário estadual da Justiça Família e Trabalho, Rogério Carboni.

Publicidade

Publicidade





Muitos consumidores que estão em débito deixam de procurar ajuda por se sentirem constrangidos com a situação. "Acreditamos que esse mutirão pela internet vai incentivar as pessoas a negociar suas dívidas e sair dessa situação que causa diversos transtornos na vida de qualquer cidadão, ainda mais nesse momento de crise”, avalia Claudia Silvano, chefe do Procon-PR.





Para participar do mutirão on-line, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de dez dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.





No momento do preenchimento do registro é imprescindível informar corretamente telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes.





Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado.