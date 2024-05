Procon Londrina lança novo canal de atendimento por chat do Google

O Procon Londrina criou um novo canal de comunicação pela internet, agora é possível tirar dúvidas e orientações pelo chat do Google.





A iniciativa tem como objetivo ampliar as formas de acesso à informação disponíveis ao público consumidor tornando a experiência do consumidor londrinense mais prática e fornecendo informações úteis sobre serviços e atividades do Procon.





Basta pesquisar por “Procon Londrina” na caixa de pesquisa do Google que o site indicará a opção “chat”, área em que o órgão responde individualmente questões frequentes recebidas no dia a dia.

Existem opções de perguntas pré-selecionadas com respostas programadas para serem dadas automaticamente. E outras perguntas enviadas pelo próprio internauta, sobre pontos mais específicos, são respondidas posteriormente pela equipe, dentro do horário de expediente do Procon.





Por meio da ferramenta on-line, o público pode saber como proceder para fazer uma reclamação, conhecer a gama de serviços prestados, o local de atendimento e horários de funcionamento, como acessar pesquisas de preço, direitos do consumidor, entre outras informações.

De acordo com o diretor-executivo do Procon, Thiago Mota, este novo canal de comunicação aprimora o fluxo de atendimento do órgão e amplia o leque de opções, facilitando o acesso.





“Ao fazer sua pesquisa no Google, onde o consumidor pode chegar ao site do Procon e suas redes sociais, agora também é possível já obter respostas diretamente pelo chat, sendo um jeito bem fácil de conseguir informações gerais e ter suporte para dúvidas mais recorrentes da população. Trata-se de um complemento aos meios de atendimento do Procon, utilizando os benefícios do digital”, afirmou.