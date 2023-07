Ratinho Junior e Londrina EC lamentam morte de Gil Rocha

O governador Ratinho Junior lamenta profundamente a morte do jornalista Gil Rocha, diretor de Jornalismo da CBN Curitiba. Ele teve uma parada cardíaca e faleceu nesta sexta-feira (30) aos 63 anos.





“Gil foi um dos grandes nomes do jornalismo paranaense. Ele participou das principais conquistas dos clubes do nosso Estado como jornalista esportivo, era uma referência da televisão brasileira, e atualmente comandava o noticiário da CBN. Dono de uma voz marcante, era uma pessoa muito generosa. Que Deus conforte todos os familiares nesse momento difícil”, afirmou Ratinho Junior.





O Londrina Esporte Clube divulgou nota oficial neste sábado (1) lamentando o falecimento do jornalista Gil Rocha. O time lembrou que o jornalista cobriu alguns dos principais momentos do Tubarão, como a campanha histórica no Brasileirão de 1977, pela atual Rádio Paiquerê 91,7, e os títulos da Série B de 1980 (então Taça de Prata) e do Paranaense de 1981.