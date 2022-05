Região de Londrina tem três acidentes com árvores em oito horas

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o primeiro deles ocorreu por volta das 20h, no km 173 da PR-218 em Londrina e envolveu um Volkswagen Parati de placa Londrina. O carro trafegava no sentido de distrito de Maravilha a Londrina. O condutor, 56, foi socorrido para o HU (Hospital Universitário) e o passageiro, 46, para o pronto-socorro do Hospital Evangélico.

O posto de Platina atendeu outra colisão do mesmo tipo aproximadamente 50 minutos depois, no km 23 da mesma rodovia, mas em Carlópolis (Norte Pioneiro). O Fiat Strada de placa de Carlópolis seguia de Joaquim Távora a Carlópolis quando a batida ocorreu. O motorista de 41 anos teve ferimentos médios e precisou ser hospitalizado.





Na madrugada, às 4h, o posto de Londrina atendeu ao terceiro acidente desta natureza no km 53 da PR-323 em Sertanópolis (região metropolitana de Londrina). Um Chevrolet Chevette de placa de Cambé seguia no sentido do distrito da Warta a Sertanópolis quando sofreu a batida. Quem guiava o veículo não foi identificado, e foi levado para o HU de Londrina com ferimentos graves.