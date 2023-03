Região metropolitana de Londrina tem sete municípios com menos de dez casos de dengue

Se várias cidades da região de Londrina enfrentam situação crítica ou já de epidemia da dengue, outras vivem um momento bem mais tranquilo em relação à doença quando o assunto é dados. Cafeara, por exemplo, não tem nenhum registro desde julho de 2022, quando começou o atual ciclo epidemiológico da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Outros sete municípios têm menos de dez casos nos últimos oito meses.





É o caso de Primeiro de Maio, a cerca de 70 quilômetros de distância de Londrina. A cidade de pouco mais de 11 mil habitantes contabilizou um caso positivo da doença a partir dos dados da Sesa, mas pelas contas do município a quantidade está em três. “Temos feito trabalhos específicos, com remoções de criadouros, orientando a população, usando bomba costal. Percebemos que a maioria dos focos foi encontrada em acúmulo da água da chuva, como tambores e baldes”, relatou Victor Matheus Pedrinelli Gelan, coordenador de Endemias.

Apesar dos poucos casos, o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti) realizado no início do ano mostrou infestação de 5,8%, que é considerada de risco. “Notamos nos últimos dias um aumento significativo de pessoas com sintomas de dengue no hospital e UBS (Unidades Básicas de Saúde). Por isso, temos realizado os bloqueios”, destacou o diretor de Atenção Primária à Saúde, Carlos Eduardo Marcondes. A secretaria municipal de Saúde tem 58 notificações que aguardam resultado.





O que também deixa a pasta em alerta é que Primeiro de Maio fica no canal endêmico, que são localidades definidas pela 17ª Regional de Saúde com probabilidade de epidemia por conta do histórico e características. “Ficamos tranquilos e preocupados ao mesmo tempo, mas continuamos conscientes sobre os riscos, com atenção junto à população. Já adquirimos soro, equipe está preparada e seguimos atentos”, afirmou a secretária Maria Rita Chicarelli.





